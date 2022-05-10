نيويورك تايمز تفوز بـ 3 فئات من جائزة بوليتزر ورويترز تظفر بجائزة التصوير

المصدر: رويترز

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فازت صحيفة نيويورك تايمز بثلاث فئات من جائزة بوليتزر الصحفية الأمريكية، بينما حصلت منافستها صحيفة واشنطن بوست على جائزة الخدمة العامة ووكالة رويترز على جائزة التصوير المتعلقة بالقصص الصحفية.

كما حصل الصحفيون الأوكرانيون على تنويه خاص عن تغطيتهم للعملية العسكرية الروسية في بلادهم، إذ كرم مجلس الجائزة أسماء 12 صحفيا قُتلوا أثناء تغطيتهم للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هذا العام.

وجوائز بوليتزر السنوية هي أرفع الجوائز في الصحافة الأمريكية.

وفازت صحيفة واشنطن بوست بفئة الخدمة العامة من الجائزة عن تغطيتها لحصار أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمبنى الكونغرس.

وفاز فريق من مصوري رويترز، منهم الراحل دانيش صديقي، الذي لقي حتفه في يوليو الماضي أثناء تغطية الحرب في أفغانستان، أمس الاثنين بجائزة بوليتزر عن تغطية حصيلة وفيات تفشي جائحة فيروس كورونا في الهند.

وقالت مارجوري ميلر، مديرة جائزة بوليتزر، إن رويترز كانت اليوم أيضا ضمن المتأهلين النهائيين لفئة صور التحقيقات الصحفية بفضل صور عن تغير المناخ في جميع أنحاء العالم.

وإلى جانب صديقي، كرمت الجائزة مصوري رويترز عدنان عبيدي وسانا أرشد ماتو وأميت ديف.

وقالت أليساندرا جالوني، رئيسة تحرير رويترز، في بيان "استيقظ العالم المشغول إلى حد بعيد بمعاناته على صدمة نطاق التفشي في الهند بعد أن وثق مصورو رويترز ذلك".

وعن المصور الراحل صديقي، قالت جالوني "تكريم عمل دانيش المذهل بهذه الطريقة هو تكريم للبصمة التي تركها في عالم التصوير الصحفي".

وهذه هي المرة العاشرة التي تفوز فيها رويترز بإحدى جوائز بولتيزر، وهي السابعة في السنوات الخمس الأخيرة.

وفازت صحيفة ميامي هيرالد بفئة الأنباء العاجلة عن تغطيتها لانهيار مبنى سكني شاهق في ميامي أدى إلى مقتل 98 شخصا.

وفازت صحيفة نيويورك تايمز بفئة التقارير المحلية عن تغطيتها لحوادث قتل عدد من سائقي السيارات على أيدي أفراد من الشرطة عند توقيفهم على الطرق.