فيديو لسعودي تائه بالمغرب يثير تفاعلاً كبيراً

المصدر: البيان

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل واسع، مقطع فيديو لشاب سعودي في المغرب فقد كافة أوراقه الرسمية وأمواله ولا يتذكر سوى أنه من منطقة الباحة جنوب السعودية.

ووسط مطالبات كبيرة بالبحث عن أهالي الشاب التائه، تدخل أمير الباحة الأمير حسام بن سعود ووجه بالمتابعة العاجلة لحالة المواطن السعودي المتواجد في المغرب، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لحين عودته إلى ذويه، وفقا للعربية نت.

وكان الفيديو قد أظهر شابا سعوديا يدعى "فهد" يعيش في سوق المحمدية في المغرب، وهي سوق للملابس المستعملة، وقال إنه فقد جواز سفره وهو من الباحة.

كما تفاعل نشطاء مواقع التواصل في جميع أنحاء الوطن العربي، مع الفيديو وتم تداوله بشكل كبير وواسع وذلك لمحاولة مساعدة الشاب والوصول إلى أهله.