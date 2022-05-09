السفارة السعودية في المغرب تصدر بياناً بشأن المواطن التائه

المصدر: البيان - أحمد قوجة

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أصدرت السفارة السعودية في المغرب مساء أمس بياناً أشارت فيه إلى حالة المواطن السعودي التائه في المملكة المغربية.

وقالت السفارة في بيانها: "إشارة لما يتم تناقله على وسائل التواصل الاجتماعية بشأن مواطن سعودي يعاني من ظروف صحية صعبة في المملكة المغربية. تود السفارة الإفادة بأنه تم التعرف على هوية المواطن من خلال التواصل مع أسرته في المملكة العربية السعودية للتأكد من أوراقه الثبوتية، كما تم التعرف على مكان إقامته في مدينة المحمدية من خلال التنسيق مع السلطات المغربية المختصة".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت بشكل واسع، مقطع فيديو لشاب سعودي في المغرب فقد كافة أوراقه الرسمية وأمواله ولا يتذكر سوى أنه من منطقة الباحة جنوب السعودية.

وأوضحت السفارة في بيانها أن المواطن السعودي بات في عهدة السفارة وأوضحت: "هو الآن في مكان آمن بعهدة سفارة المملكة في العاصمة المغربية الرباط، ويجري التنسيق حاليا لإنهاء إجراءات عودته إلى الوطن سالما بإذن الله".

وبعد تداول الفيديو على نطاق واسع ناشد ناشطو مواقع التواصل بالبحث عن أهالي الشاب التائه، وعلى إثرها تدخل أمير الباحة الأمير حسام بن سعود ووجه بالمتابعة العاجلة لحالة المواطن السعودي المتواجد في المغرب، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لحين عودته إلى ذويه، وفقا للعربية نت.

وكان الفيديو قد أظهر شابا سعوديا يدعى "فهد" يعيش في سوق المحمدية في المغرب، وهي سوق للملابس المستعملة، وقال إنه فقد جواز سفره وهو من الباحة.

كما تفاعل نشطاء مواقع التواصل في جميع أنحاء الوطن العربي، مع الفيديو وتم تداوله بشكل كبير وواسع وذلك لمحاولة مساعدة الشاب والوصول إلى أهله.