بسبب «سيلفي».. يسقط من ارتفاع 50 متراً

المصدر: د ب أ

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تسببت صورة «سيلفي» في سقوط رجل من ارتفاع 50 متراً.

وذكرت وسائل إعلام إندونيسية، اليوم، أن الرجل الكندي نجا بعد أن سقط من ذلك الارتفاع الشاهق فوق جسر، بعد محاولته التقاط صورة لغروب الشمس في جزيرة بالي السياحية الإندونيسية.

وتم انتشال سادري أليساندرو (35 عاماً) من قاع جرف في قرية بيتشاتو جنوبي البلاد، بعد جهود إنقاذ استمرت ساعة واحدة، حسبما ذكرت بوابة «كومباس.كوم» الإخبارية.

وصرح جيدى دارمادا، رئيس وكالة البحث والإنقاذ في بالي، بأن أليساندرو أصيب بجروح في الرقبة وعدة كدمات من جراء سقوطه.

وكان السكان المحليون، الذين مروا بجانب الجسر، قد ارتابوا بعد العثور على دراجة نارية متروكة ومحركها يعمل، على الجسر، وهو مكان شهير لالتقاط صور لغروب الشمس، وأبلغوا الشرطة بذلك.