في وضح النهار .. لصوص يسرقون متجر مجوهرات شانيل في باريس

المصدر: رويترز

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أعلنت الشرطة الفرنسية أن لصوصا مسلحين بمسدس واحد على الأقل سرقوا متجرا للساعات والمجوهرات تابعا لشانيل في وسط باريس اليوم الخميس ثم لاذوا بالفرار على متن دراجتين ناريتين.

ووقعت عملية السطو في وضح النهار بمنطقة بلاس فاندوم بوسط باريس، والتي شهدت عملية سرقة أخرى لمقتنيات باهظة الثمن العام الماضي.

وأظهرت لقطات فيديو على موقع تويتر، تحققت شرطة باريس من صحتها، لصا كان يحمل ما بدا أنه سلاح آلي خارج متجر شانيل في شارع رو دي لا باي. وبعد ثوان، خرج ثلاثة لصوص آخرون، كانوا يرتدون ملابس سوداء ويضعون خوذات، من المتجر حاملين حقائب وانطلق الأربعة على متن دراجتين ناريتين.

وقالت شانيل إنه لم يصب أحد بأذى وإنها تتعاون مع الشرطة. ولم يكشف مسؤولو المتجر عن قيمة البضائع المسروقة. وقالت الشرطة إنها ليس لديها معلومات عن هويات اللصوص.