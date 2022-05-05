تونس تشهد ثاني حريق كبير خلال أيام

المصدر: د ب أ

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شبَّ حريق ضخم في مدينة الحامة التابعة لولاية قابس جنوبي تونس اليوم، في ثاني حريق كبير تشهده المنطقة في غضون أيام.

وتعمل وحدات المطافئ التابعة للحماية المدنية على إخماد الحريق الذي اندلع في واحة لأشجار النخيل وبدأ يقترب شيئاً فشيئاً نحو المناطق السكنية المحاذية لها.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دخاناً كثيفاً يغطي الواحة بينما يتصاعد اللهب في عدد من الأشجار.

وناشد سكان المنطقة السلطات التدخل لمنع امتداد النيران إلى المنازل قبل وصول فرق الإطفاء.

وقبل أيام التهمت نيران ضخمة "سوق جارة" للحنة أتت على نحو 30% من المحلات التجارية بداخله بالكامل، ما تسبب في أضرار مادية بالغة للتجار.

وخلال فترة الاحتفال بعيد الفطر، اندلعت حرائق في مناطق أخرى في البلاد شملت بشكل خاص مصنعاً للملابس في ولاية بن عروس قرب العاصمة، ومستودعاً للحافلات بولاية بنزرت شمالاً.