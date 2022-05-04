أيهم أفضل شراء البذور أم الشتلات من أجل الحديقة؟

المصدر: د ب أ

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يمكن شراء الطماطم والخيار والأعشاب والكثير من النباتات المزهرة في هيئة بذور، أو في وقت لاحق في هيئة شتلات صغيرة يمكن زرعها في حديقتك.

لا تستطيع تقرير أي نهج تتخذه؟ غالبا ما يمكنك القيام بالأمرين رغم أنه ليس منطقيا دائما زرع البذور في حديقتك، بحسب أكاديمية ألمانية معنية بالحدائق.

ويقول الخبراء إن بعض النباتات تأخذ وقتا طويلا لتنمو من البذور بما في ذلك النباتات المعمرة مثل الفراولة والراوند والأعشاب مثل الزعتر أو الكاشم. وبالتالي خذ قطوع وفروع أو قسم الجذر إذا ما كنت تريد زيادتها أو زراعتها.

كما أن الكثير من الخضروات والنباتات العشبية مثل الطماطم والفلفل والكوسة والريحان والبقدونس والكزبرة تأخذ الكثير من الوقت لتنمو وفي بعض الدول الباردة، الأحوال الجوية ليست مثالية حيث أن النباتات حساسة تجاه الصقيع. وبالتالي من الآمن وضعها فقط في التربة كنباتات صغيرة.

اشتر شتلات خلال الربيع أو ازرع البذور بنفسك في أصص داخلية بدءا من انتهاء الشتاء، ثم ضعها في الخارج بمجرد أن يصبح الطقس معتدلا.

وبالطبع من غير المضمون نجاح الخيار الأخير حيث أن عملية ما قبل الاستنبات تحتاج لظروف جوية معينة وأهمها إضاءة كافية.

ويشير الخبراء إلى شراء نباتات صغيرة إذا ما كنت تحتاج فقط إلى أنواع معينة، مثل الكرنب الساقي.