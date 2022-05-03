"دويتشه فيله" الألمانية تمنح جائزتها السنوية لمراسلي حرب في أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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اختارت شبكة "دويتشه فيله" الاخبارية الألمانية الدولية اثنين من الصحفيين، الذين يقومون بتغطية الحرب في مدينة ماريوبول الأوكرانية، لمنحهما جائزتها السنوية لحرية التعبير.

وأعلنت "دويتشه فيله" أمس الاثنين منح جائزتها هذا العام لكل من مستيسلاف تشيرنوف، وهو صحفي يعمل لصالح وكالة أسوشيتد برس "اي بي" والمصور الصحفي المستقل يفجيني مالوليتكا.

وقال المدير العام بيتر ليمبورغ في بيان إن عمل الصحفيين كان "مؤلما للقراءة والمشاهدة".

وأضاف ليمبورج أنه تم منحهما الجائزة تقديرا "لشجاعتهما الاستثنائية في الوقوف ضد الدعاية والتضليل".

ولا يزال الصحفيان في أوكرانيا. وستقام مراسم منح الجائزة يوم 20 يونيو.

يذكر أن تشيرنوف ومالوليتكا ينحدران من شرق أوكرانيا. وقد تم نشر تقاريرهما وصورهما للصراع في القرم وشرق أوكرانيا في وسائل إعلام دولية، من بينهما هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، ودويتشه فيله وصحف نيويورك تايمز وواشنطن بوست ودير شبيجل.