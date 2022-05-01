وفاة طفل دهساً أثناء سباق شاحنات في التشيك

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفي طفل دهساً تحت عجلات شاحنة مشاركة في سباق رياضي للشاحنات في جمهورية التشيك.

وقالت متحدثة باسم خدمات الطوارئ لوكالة الأنباء التشيكية "سي تي كيه"، أمس، إن عمل طبيب اقتصر على إعلان وفاة الطفل.

وتضمنت المسابقة -التي يطلق عليها اسم "تجربة الشاحنات" وتجرى في مدينة كلادنو - استخدام الشاحنات للوصول إلى خط النهاية في التضاريس الوعرة لحفرة رملية.

وفتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث.

وكان هناك نحو 600 متفرج في الموقع.

وأوقف المنظمون السباق بعد الحادث المميت.

ولم تقدم الشرطة أي معلومات عن عمر الطفل.