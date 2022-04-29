مقتل 12 امرأة جراء انهيار طيني بمنجم ذهب في إندونيسيا

المصدر: د ب أ

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ذكرت الشرطة الإندونيسية اليوم الجمعة، أن 12 امرأة على الأقل لقت حتفها جراء انهيار فتحة التهوية الخاصة بنجم ذهب كن يعملن فيه في إقليم سومطرة الشمالية بإندونيسيا.

وقال رئيس الشرطة المحلية رضا أكبر، إن النساء كن يعملن في منجم غير مرخص في مقاطعة مانديلينج ناتال أمس الخميس، عندما طمرهن الانهيار الطيني.

وأضاف أن أشخاصا محليين قاموا بالحفر عبر الطين للعثور على جثامين الضحايا.

جدير بالذكر أن الحوادث المميتة شائعة في مواقع التعدين غير القانونية في إندونيسيا.