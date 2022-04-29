كنغارو يهاجم امرأة ويدخلها المستشفى في أستراليا

المصدر: د ب أ

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دخلت امرأة المستشفى في أعقاب تعرضها لهجوم من أحد حيوانات الكنغارو في ولاية كوينزلاند، على الساحل الشرقي لأستراليا.

وقالت هيئة إسعاف كوينزلاند إن المصابة تعرضت لجروح متعددة من كنجارو في الساعة 09:10 صباح اليوم الجمعة (23:10 يوم الخميس بتوقيت غرينتش) في مدينة جولد كوست الساحلية، على بعد حوالي 80 كيلومترا جنوب بريسبان.

وتم نقل المصابة في حالة مستقرة إلى مستشفى محلي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المصابة امرأة في الستينيات من العمر، وعانت من عدد من الجروح القطعية في رأسها ووجهها وذراعيها ورجليها.