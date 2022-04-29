اكتشاف بقايا زواحف بحرية عملاقة في مكان غير متوقع

المصدر: رويترز

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اكتشف علماء بقايا زواحف بحرية عملاقة في مكان غير متوقع.

وأعلن العلماء أن بقايا أحفورية لبعض من أكبر المخلوقات التي عاشت في المحيطات على الإطلاق، وهي زواحف بحرية بحجم الحيتان تسمى إكثيوصورات، عُثر عليها في فوق ثلاث قمم في جبال الألب السويسرية على ارتفاع يصل إلى 2740 متراً فوق سطح البحر.

وقام العلماء، أمس، بتوصيف حفريات أضلاع وفقرات لاثنين من الإكثيوصورات، أحدهما يبلغ طوله 21 متراً والآخر نحو 15 متراً.

ووصفوا بقايا سن لثالث بأنها الأكبر لأي إكثيوصور معروف يبلغ عرض قاعدتها ستة سنتيمترات، وطولها 15 سنتيمتراً، ما يوحي بوجود حيوان مفترس مخيف.

ويعود تاريخ هذه الحفريات إلى نحو 205 ملايين عام مضت قرب نهاية العصر الترياسي تضع الزواحف الثلاثة ضمن أكبر الإكثيوصورات العملاقة التي عاشت في المحيطات حين بدأت الديناصورات تسيطر على اليابسة.

وقال عالم الحفريات مارتن ساندر من جامعة بون، وهو المشارك الرئيس في الدراسة المنشورة بدورية علم الحفريات الفقارية: "السن مثيرة للاهتمام بشكل خاص، لأنه من المحتمل - لكن ليس في الأغلب - أن تمثل أكبر حيوان عاش على الأرض على الإطلاق".

وكانت الأكثيوصورات العملاقة -وهي أكبر زواحف بحرية معروفة على الإطلاق- ذات أجسام مستطيلة بجماجم صغيرة نسبياً.