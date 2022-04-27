بعد عودته من كويكب بينو.. المسبار أوسايرس-ريكس يتوجّه نحو "أبوفيس"

المصدر: د ب أ

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أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) اليوم الثلاثاء، تمديد مهمة مسبارها "أوسايرس-ريكس" لمدة تسع سنوات، وذلك حتى يتمكن من الوصول إلى وجهة جديدة.

يشار إلى أن المركبة الفضائية "أوسايرس-ريكس" في طريقها حاليا إلى الأرض لتسليم عينات من الكويكب بينو، التي جمعتها في العام 2020.

وسيتم تغيير وجهة المركبة، التي أعيد تسميتها إلى أوسايرس-أبوفيس إكسبلورر (أوسايرس-أبيكس)، حيث ستواجه أبوفيس، وهو كويكب يبلغ قطره نحو 370 مترا على بعد 32 ألف كيلومتر من الأرض في العام 2029.

وفي بيان لها، قالت ناسا: "سيدخل أوسايرس-أبيكس المدار حول أبوفيس بعد وقت قصير من تحليق الكويكب قرب الأرض، مما يوفر نظرة غير مسبوقة عن قرب على هذا الكويكب".