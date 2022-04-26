سياح الفضاء يعودون إلى الأرض بعد أول مهمة خاصة إلى محطة الفضاء الدولية

المصدر: د ب أ

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عاد أربعة سياح فضاء إلى الأرض بعد أول مهمة خاصة إلى محطة الفضاء الدولية.

وهبطت كبسولتهم في المحيط الأطلسي قبالة ساحل فلوريدا أمس.

وأوضحت شركة الفضاء الخاصة "أكسيوم سبيس" أن الرحلة إلى الأرض كانت قد أُجِّلت عدة مرات بسبب الطقس.

وكان من المفترض أن تبقى المجموعة على متن المحطة لمدة ثمانية أيام فقط، ولكن انتهى بها الأمر إلى قضاء أسبوعين بعيداً عن الأرض.

ولم يكن رواد الفضاء قادرين على الاستمتاع بانعدام الوزن والمناظر الفريدة للكوكب فقط، بل أجروا أكثر من 25 تجربة علمية أيضاً.

وانطلقت بعثة "إيه إكس-1" من كيب كانافيرال بولاية فلوريدا في كبسولة الفضاء "كرو دراجون" في 8 أبريل الجاري.

وتعتبر المهمة جهداً مشتركاً بين كل من شركة أكسيوم ووكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" وشركة تسلا المملوكة للملياردير إيلون ماسك.

ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام، دفع كل واحد من الركاب نحو 55 مليون دولار مقابل الرحلة.