اندلاع حريق ضخم بمخلفات بترولية في سنغافورة

المصدر: د ب أ

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اندلع حريق ضخم في مخلفات بترولية بمنطقة تواس غربي سنغافورة بعد ظهر أمس، حسبما أعلنت قوة الدفاع المدني السنغافورية عبر موقع "فيسبوك".

وتم إبلاغ قوة الدفاع المدني بالحريق، حسبما ذكرت صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية.

وأضافت قوة الدفاع المدني، في بيان، أنه لدى وصول عناصر الدفاع المدني إلى مكان الحريق، كانت النيران تحيط بكامل إحدى المنشآت الرئيسة وملحقاتها بالمنطقة.

وأشارت إلى أن الحريق اندلع في مخلفات ونفايات زيتية، وتم إخماده خلال ثلاث ساعات.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات.

يُذكر أن موقع الحريق قريب من الساحل الجنوبي الغربي لسنغافورة.