غرق زورق بميناء طرابلس اللبناني على متنه 60 شخصاً

المصدر: رويترز

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نقلت قناة الجديد اللبنانية عن الصليب الأحمر قوله، أمس، إن زورقاً غرق في ميناء طرابلس وعلى متنه نحو 60 شخصاً.

وقال مجلس الوزراء اللبناني، في بيان نُشر على صفحته في "فيسبوك"، إن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي يتابع غرق زورق يُقلّ ركاباً انطلق بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون.

وقال التلفزيون إن سيارات الإسعاف توجهت إلى مكان الحادث.

وأكد أن القوات البحرية في الجيش اللبناني أنقذت معظم الركاب الذين كانوا على متن الزورق الغارق قبالة طرابلس، مشيرً إلى أن العمل جارٍ على إنقاذ الآخرين.