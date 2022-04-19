اليابان..سائق يستعيد مبلغاً خصم من راتبه بعد وفاته

المصدر: د ب أ

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أمرت محكمة يابانية بإعادة مبلغ من المال لسائق قطار، بعد أن قامت جهة العمل التي يعمل لديها بخصم المبلغ من راتبه بسبب تأخره لمدة "دقيقة واحدة".

وبذلك سيستعيد السائق ما يعادل 44 سنتا أمريكيا، إلا أنه لم يعش ليشهد الحكم لصالحه في المحكمة.

وذكرت صحيفة "يوميوري شيمبون" اليومية أن المحكمة الجزئية في مقاطعة أوكاياما قضت اليوم الثلاثاء بأن تدفع شركة "ويست جابان" للسكك الحديدية، 56 ينا للسائق الذي توفي في وقت سابق هذا العام.

ويشمل المبلغ مقابل مادي لم يحصل عليه، عن عمل إضافي قام به.

وكان من المفترض أن يستقل السائق قطارا خاويا إلى محطة في أوكاياما في عام 2020، إلا أنه ارتكب خطأ في البداية على الرصيف، مما تسبب في تأخير موعد مغادرة القطار بدقيقة واحدة. وكعقوبة، تم خفض أجره بواقع 43 ينا، فقام السائق بإحالة الأمر إلى المحكمة.