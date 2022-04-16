5 أشخاص يتقاسمون مكافأة بسبب معلومات أدت لاعتقال مطلق الرصاص في نيويورك

المصدر: رويترز

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أعلنت إدارة شرطة نيويورك يوم الجمعة أنه سيتم توزيع مكافأة قدرها 50 ألف دولار على خمسة أشخاص قدموا "معلومات حاسمة" ساعدت في اعتقال الرجل المتهم بإطلاق نار بشكل عشوائي الأسبوع الماضي في مترو أنفاق نيويورك.

وتم اعتقال فرانك جيمس المتهم بشن واحدة من أعنف الهجمات على شبكة النقل العام في المدينة في مانهاتن يوم الأربعاء بعد مطاردة استمرت 30 ساعة بمساعدة سيل من المعلومات من الناس. وقال محاميه، إن جيمس(62 عاما) اتصل بخط الإرشاد للشرطة لتسليم نفسه.

وقال مفوض الشرطة كيشانت سيويل في بيان "نحن نقدر كل من استجاب لدعوتنا للحصول على معلومات لتحديد مكان هذا المشتبه فيه..".

ويواجه جيمس تهمة إصابة 30 شخصا بتفجير قنابل دخان وإطلاق النار داخل إحدى عربات مترو أنفاق خلال ساعة الذروة صباح الثلاثاء في بروكلين.

وقالت الشرطة إن عشرة أشخاص أصيبوا بالرصاص لكن من المتوقع عدم وفاة أحد منهم. وقال ممثلو الادعاء إن نحو 20 آخرين أصيبوا بسبب عبوات الدخان أو تدافع الركاب.

وقالت شرطة نيويورك إن محققيها استخدموا المعلومات التي قدمها الناس مما ساعد في تحديد مكان جيمس. ومن بين الأشخاص الذين قدموا المعلومات تم اختيار خمسة ممن "ساهمت معلوماتهم بشكل مباشر" في اعتقال المشتبه به.

ولم تحدد شرطة نيويورك هوية الأشخاص الخمسة الذين سيتقاسمون المكافأة بالتساوي والتي يتم جمعها من أموال هيئة النقل بالمدن واتحاد عمال النقل المحلي ومؤسسة شرطة مدينة نيويورك.

وقال إريك آدامز رئيس بلدية نيويورك في بيان "بفضل مساعدة هؤلاء الاشخاص الخمسة تمكنت شرطة نيويورك من القيام بعملها وإخراج مشتبه به خطير من الشوارع بعد ساعات فقط من نشر صورته".