هاري وميغان يزوران الملكة إليزابيث

المصدر: رويترز

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أعلن المتحدث باسم الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان أنهما التقيا وجهاً لوجه بالملكة إليزابيث أمس.

وقال المتحدث أن الزوجين مرَّا بالمملكة المتحدة بينما كانا في طريقهما إلى لاهاي لحضور دورة ألعاب إنفكتوس، مضيفاً أن هاري عبَّر في وقت سابق عن أمله في رؤية جدته.

وأحجم قصر بكنجهام عن التعليق.

وكانت صحيفة "ذا صن" قد أوردت نبأ الرحلة، وقالت إن هاري وميغان التقيا أيضاً بالأمير تشارلز خلال زيارة لقلعة وندسور، مشيرةً إلى أنها أول رحلة مشتركة يقوم بها الزوجان معاً إلى بريطانيا منذ تخليا عن الواجبات الملكية في مارس 2020.

ولم يحضر هاري، الذي انتقل للعيش في الولايات المتحدة مع ميغان، حفل تأبين الشهر الماضي لجده الأمير فيليب دوق إدنبره الذي توفي في أبريل من العام الماضي.

وتعاني الملكة، التي تبلغ من العمر 95 عاماً وتحل ذكرى مولدها في وقت لاحق هذا الشهر، مشكلات في الحركة.

ولم تحضر قداس خميس العهد السنوي في كنيسة القديس جورج بقلعة وندسور اليوم، كما أنها لن تحضر قداس عيد القيامة الأحد في وندسور.