العثور على قبر عمره آلاف السنين في ألمانيا

المصدر: د ب أ

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اكتشف علماء آثار على قبر قديم يحوي رفات العديد من الأشخاص بالقرب من مدينة فوسترمارك بولاية براندنبورج شرق ألمانيا.

وأعلن مكتب ولاية براندنبورج للحفاظ على المعالم والمتحف الأثري المحلي "الثلاثاء" أن هؤلاء الأشخاص تم دفنهم حسب الشواهد الحالية في أواخر العصر الحجري الحديث أو أوائل العصر البرونزي في الفترة بين عامي 2200 و 1800 قبل ميلاد .

كان الخبراء عثروا على الاكتشاف النادر للغاية قبل بضعة أسابيع.

وأوضح المكتب أنه لا يزال من غير المعروف بعد لماذا تم دفن هؤلاء الأشخاص معا وما السبب في وفاتهم.

وأشار المكتب إلى أنه سيتم انتشال المدفن مجمعاً لضمان نقله بدون حدوث تلفيات مشيراً إلى أنه سيتم دفع لوح فولاذي كبير تحت القبر من أجل انتشاله.

ومن المنتظر مواصلة الفحوص على القبر وذلك بعد نقل كامل كتلته التي يقدر وزنها بما يتراوح بين 3 و4 طن على متن شاحنة إلى مكتب ولاية براندنبورج للحفاظ على المعالم.