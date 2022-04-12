إنقاذ 3 مرضى بالسكري من بتر أقدامهم في السعودية

المصدر: واس

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نجح فريق طبي متخصص بمستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل في المملكة العربية السعودية، في إنقاذ 3 مرضى من بتر أقدامهم بعد إصابتهم باعتلال في الشرايين الطرفية السفلية؛ نظراً لإصابتهم بمرض السكري.

وكانت الحالة الأولى تعاني من جروح تقرحية مزمنة في القدم مع انسداد في شريان الحوض الحرقفي الخارجي، والذي تسبب بنقص التروية الدموية للقدم، وقد أُجريت له عملية القسطرة بتقنية الأشعة التداخلية وأُعيد فتح الشريان وتوسعته وتركيب دعامة طبية وإعادة مجرى الدم للقدم، مما أسهم في سرعة التئام الجروح في القدم.

وفيما يتعلق بالحالتين الأخريين فقد أُجريت لهما عملية قسطرة بتقنية الأشعة التداخلية حيث كان يعاني كل منهما من عدم القدرة على المشي لمسافات قصيرة بسبب انسداد شريان الفخذ والشرايين أسفل مفصل الركبة.