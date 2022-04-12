ميغان تنضم إلى هاري في ألعاب إنفيكتوس

المصدر: د ب أ

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أكد متحدث باسم الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان، أمس، أن دوقة ساسكس البريطانية ستنضم إلى زوجها في ألعاب إنفيكتوس التي تبدأ في هولندا نهاية هذا الأسبوع، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وقالت الوكالة إن المسابقة الدولية ستقام في لاهاي في الفترة من 16 إلى 22 أبريل الجاري بعد تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأسس هاري الألعاب للمساعدة على إعادة تأهيل الأفراد العسكريين المصابين أو المرضى والمحاربين القدماء من جميع أنحاء العالم، من خلال منحهم فرصة التحدي المتمثل في التنافس في الأحداث الرياضية المماثلة للألعاب البارالمبية.

أكد متحدث باسم الدوق والدوقة، مساء أمس، أن ميجان ستنضم إلى هاري في تلك الألعاب في لاهاي خلال الأيام القليلة المقبلة.