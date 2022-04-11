انفجار يودي بحياة 6 أشخاص في مصنع للكيماويات بالهند

المصدر: د ب أ

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لقى ستة أشخاص حتفهم إثر وقوع انفجار في مصنع للكيماويات في منطقة بهاروش بولاية جوجارات بغرب الهند اليوم الاثنين.

ونقلت صحيفة " هندوستان تايمز" عن لينا باتيل، مسؤولة الشرطة في منطقة بهاروش القول إن انفجارا وقع في مصنع في وقت مبكر من اليوم.

وأضافت أن ستة أشخاص لقوا حتفهم في موقع المصنع.

وأوضحت أن الشركة تعمل في التقطير بالمذيبات، وانفجر مفاعل اليوم فجأة، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص.

وأضافت أن الانفجار أدى لاندلاع حريق في المصنع، وتم السيطرة عليه.

وأشارت باتيل إلى أنه تم فتح تحقيق لتحديد سبب اندلاع الحريق.

