قتيلان جراء انفجار غاز بعمارة سكنية جنوب موسكو

المصدر: د ب أ

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لقي شخصان حتفهما نتيجة انفجار غاز وقع بعمارة سكنية في مدينة ستوبينو بجنوب مقاطعة موسكو فجر اليوم الاثنين.

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" عن سلطات الطوارئ المحلية أن الانفجار أسفر عن إصابة سبعة أشخاص، توفي اثنان منهم.

وشارك 59 من رجال الطوارئ و20 قطعة من الآليات في إزالة آثار الانفجار الذي وقع عند الساعة السادسة صباحا في شقة بالطابق الرابع.

وفتح مكتب المدعي العام في مقاطعة موسكو تحقيقا في الحادث، فيما تفيد المعلومات الأولية بأن الانفجار ناجم عن تسرب غاز بسبب عطل فني.

