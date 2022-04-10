انهيار فندق في إسبانيا وإصابة شخصين

المصدر: د ب أ

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تعرَّض موظفان في فندق بإصابات بالغة إثر سقوط جزء من مبنى في جزيرة مايوركا، أمس، في بورت دا الكوديا شمالي الجزيرة السياحية الإسبانية.

وأفادت صحيفة "دياريو دي مايوركا" الإقليمية ودائرة الإطفاء بمايوركا بأن غرفة الرياضة انهارت وسقطت على المطابخ في فندق بلوسي بيسكيس في الطابق السفلي نحو الساعة الثالثة مساء (1300 بتوقيت غرينتش).

وتم نقل نزلاء الفندق، البالغ عددهم نحو 300 نزيل، إلى مكان إقامة آخر كإجراء احترازي.

وتم نقل المصابين، وهما رجل (59 عاماً) وامرأة (57 عاماً)، إلى المستشفى.