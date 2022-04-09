الشرطة السعودية تستدعي 3 أشخاص ظهروا في فيديو مشاجرة الطلاب بعسير

المصدر: البيان

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استدعت شرطة منطقة عسير في السعودية 3 مواطنين بمحافظة خميس مشيط، ظهر اثنان منهم في مقطع فيديو في حادثة مشاجرة في أحد الطرق العامة أمام مدرسة، والآخر وثق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وذلك بعد ظهور مقطع متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لطالب يضرب شخصا أمام أحد مدارس خميس مشيط وانتشر المقطع كالنار في الهشيم، مثيرا لغضب السعوديين ظناً منهم أن المقطع يعبر عن ضرب طالب لمعلمه وفي رد "الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير"، أكدت الإدارة أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو تحت عنوان "طالب يعتدي بالضرب على معلـم" غيـر صحيح.

وأوضحت "إدارة تعليم عسير" في بيان لها، أن "الواقعـة تعـود لمشاجرة بين طالبين أمام إحدى مدارس محافظة خميس مشيط بعد انصرافهما من المدرسة بعد ظهر أمس الأول".

وأضافت: أن "إدارة المدرسـة اتخذت الإجراءات اللازمة في حينها وإنهاء الخلاف القائم وأخـذ التعهدات اللازمة بحق الطالبين، وتطبيق اللوائح والأنظمة المتعلقة بمثـل هـذه الحالات".

وأوضحت "ما يتم تداوله على أنه حادثة اعتداء طالب على معلم غير صحيح وهي كانت مشاجرة بين طلاب بثانوية في خميس مشيط وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم من إدارة المدرسة بينما ظن البعض أنها حادثه ضرب لمعلم".

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