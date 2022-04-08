السعودية .. كشف حقيقة فيديو ضرب طالب لمعلمه

المصدر: البيان

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أثار مقطع متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لطالب يضرب شخصاً أمام إحدى مدارس خميس مشيط في السعودية ، وانتشر كالنار في الهشيم، غضب السعوديين ظنا منهم أن المقطع يعبر عن ضرب طالب لمعلمه، إلا أن "الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير" أكدت، اليوم الجمعة، أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو تحت عنوان "طالب يعتدي بالضرب على معلم" غير صحيح.

وأوضحت "إدارة تعليم عسير" في بيان، أن "الواقعة تعـود لمشاجرة بين طالبين أمام إحدى مدارس محافظة خميس مشيط بعد انصرافهما من المدرسة بعد ظهر أمس الأول".

وأضافت: أن "إدارة المدرسـة اتخذت الإجراءات اللازمة في حينها، وإنهاء الخلاف القائم، وأخـذ التعهدات اللازمة بحق الطالبين، وتطبيق اللوائح والأنظمة المتعلقة بمثـل هـذه الحالات".

وختمت "الإدارة العامة للتعليم بعسير" بأنه تم "اتخاذ الإجراءات النظاميـة فيما يتعلـق بتصويـر الحادثة ونشرها وإثارة الرأي العام وتضليله بمعلومات مخالفة للواقع وغير دقيقة"، وفقا لما نقله موقع العربية نت.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا المقطع عبر وسم #طالب_يعتدي_على_معلم.