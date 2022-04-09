انطلاقة تاريخية لإطلاق أول مهمة خاصة لمحطة الفضاء الدولية

المصدر: د ب أ

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أقلعت أول مهمة فضاء خاصة لمحطة الفضاء الدولية "آي إس إس" من ولاية فلوريدا الأمريكية وعلى متنها أربعة أفراد.

وانطلقت مهمة "أكس-1" من كيب كانافيرال بفلوريدا في كبسولة الفضاء "كرو دراجون"، مدفوعة بصاروخ فالكون9.

وحملت أول طاقم خاص تماماً، يتألف من رائد الفضاء مايكل لوبيز أليجريا، ورجل الأعمال لاري كونور، ورجل الأعمال والطيار إيتان ستيبي، والمستثمر الكندي مارك باثي.

ومن المتوقع أن يصل الفريق إلى محطة الفضاء الدولية اليوم، في مهمة تتولى تشغيلها شركة "أكسيوم" لرحلات الفضاء الخاصة، ووكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، وشركة "سبيس إكس" التابعة للملياردير إيلون ماسك، مالك شركة تيسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية.

ومن المقرر أن يظل الأفراد الأربعة بمحطة الفضاء الدولية لمدة أسبوع تقريباً، وأن يجروا اختبارات علمية.

ورحب رئيس ناسا، بيل نيلسون، بعملية الإطلاق، باعتبارها بداية "لعهد جديد"، مشيداً بما وصفه بـ"إطلاق تاريخي".