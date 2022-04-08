إصابة 40 شخصاً على طريق سريع في ألمانيا بسبب الجليد

المصدر: د ب أ

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أصيب 40 شخصاً في اضطراب مروري على الطريق السريع رقم 7 في ألمانيا بالقرب من مدينة كالتنكيرشن (ولاية شليزفيج هولشتاين) أقصى شمالي ألمانيا اليوم.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه وفقاً للنتائج الأولية كانت هناك عاصفة قوية من المطر الجليدي (البرَد)، تسببت في اضطراب الوضع المروري.

وأضاف أنه في نحو الساعة الحادية عشرة وخمسة وثلاثين دقيقة صباحاً اصطدمت 12 سيارة بين مفترقي بلدتي هينزشيت-أوتلبورج كالتنكيرشن في اتجاه الجنوب.

وأوضح أن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة في الحادث بينما أصيب 36 آخرون بجروح طفيفة.

وتم إغلاق سبعة طرق في اتجاه الجنوب لعدة ساعات بدءاً من قبالة بلدة باد بارمشتيت من أجل تيسير عملية الإنقاذ وانتشال المصابين.