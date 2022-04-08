ضبط المتهم بالاعتداء على رجل دين مسيحي في مصر

المصدر: د ب أ

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تمكنت الأجهزة الأمنية، أمس، من ضبط مسن قام بالاعتداء على رجل دين مسيحي أثناء سيره بكورنيش الإسكندرية شمالي مصر.

وذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، عبر موقع "فيسبوك"، أن الخدمات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تمكنت من ضبط رجل (60 عاماً) قام بالاعتداء على رجل دين مسيحي أثناء سيره بالكورنيش بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية باستخدام "سكين" كانت بحوزته، وتم نقل المصاب لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج إلا أنه توفي حال إسعافه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم.