"التربية الكويتية" تتخذ إجراءً عاجلاً بعد واقعة عرض المقطع الإباحي على الطلاب

المصدر: البيان

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أمر وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الكويتي د.علي المضف، بتشكيل لجنة تحقيق بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019، حول حقيقة عرض دكتور في كلية الطب لمقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة على الطلبة أثناء شرح محاضرة، على أن ترفع اللجنة تقريرها بالسرعة الممكنة للوزير.

وأكد مدير عام جامعة الكويت بالإنابة د.بدر البديوي، أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات من قبل لجنة التحقيق وإحالة من تثبت إدانتهم لمجلس تأديبي، مؤكداً أن الجامعة لن تتوانى عن اتخاذ القرار المناسب في محاسبة المتجاوزين للسلوك العام. وفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية.

وشدد البديوي على حرص جامعة الكويت على التعامل بشفافية وحيادية وبالأطر القانونية، ومؤكداً احترامها وتقديرها لكافة منتسبيها من أعضاء الهيئة الأكاديمية والأكاديمية المساندة والهيئة الإدارية، وموضحاً بالوقت ذاته اهتمام ومتابعة الجامعة لكافة أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات فهم على رأس أولوياتنا.

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