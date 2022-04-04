غضب عارم في الكويت بعد عرض أستاذ لمشهد إباحي على طلاب بحجة تثقيفهم

المصدر: البيان

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أثارت حادثة عرض مشاهد إباحية على طلاب في إحدى جامعات الكويت، إناثا وذكورا، بحجة تثقيفهم غضبا عارما ودعوات إلى طرد الدكتور المسؤول فوراً.

وتم كشف الحادثة بعد أن نشر حساب المجلس الكويتي على "تويتر" تغريدة لأحد الدعاة قال فيها: "دكتور في كلية الطب يعرض مشهدا إباحياً أمام الطلاب والطالبات بحجة تثقيفهم. لن نقبل بوجود هذا الفاسد أخلاقيا ليدرس بنات الكويت".

وطالب برلمانيون في الكويت بوقف الدكتور الذي يحاضر في كلية الطب، بعدما قالوا إنه "عرض مشاهد إباحية أمام طلاب وطالبات بحجة تثقيفهم، وطلب منهم عدم إخبار ذويهم عن الموضوع".

وانضم الكثير من البرلمانيين وناشطون في المجتمع المدني إلى الأصوات المطالبة بضرورة فتح تحقيق في هذا الأمر، ومحاسبة هذا الأستاذ.