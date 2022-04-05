القبض على رجلين وزعا مخدرات بملايين اليورو

المصدر: د ب أ

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قالت الشرطة ومكتب المدعي العام بولاية شمال الراين وستفاليا في غربي ألمانيا إن الشرطة داهمت عدة مواقع في الولاية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء واعتقلت رجلين على صلة بعملية توزيع مخدرات بشكل غير قانوني.

ويشتبه في أن ستة رجال وامرأتين وزعوا أكثر من طنين من المخدرات غير المشروعة في غضون عام تقريبا وتلقوا ملايين اليورو في المقابل.

ويتهم المشتبه بهم، من بين أمور أخرى، ببيع عدة أطنان من الماريجوانا وحوالي 50 كيلوجراما من الحشيش وحوالي 30 كيلوجراما من الكوكايين بين مارس 2020 ويونيو 2021.

وقال مسؤولون إن المحققين تعقبوا تجار المخدرات المزعومين بفضل بيانات من مزود الاتصالات المشفرة "إنكروتشات".

وأوضح المسؤولون إن الشرطة داهمت 16 موقعا من بينها منازل ومبان تجارية حتى الآن وضبطت أصولا تزيد قيمتها عن 9 ملايين يورو (9ر9 ملاين دولار).

ولاتزال التحقيقات جارية.