مصر.. ضبط طائرة تجسس بحقيبة راكبة بمطار القاهرة

المصدر: د ب أ

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ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة صباح اليوم الجمعة، طائرة مسيرة مزودة بكاميرات فيديو محظور حيازتها طبقا للقانون لإمكانية استخدامها في التجسس داخل حقيبتها لدى وصولها من روما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الراكبة .

وصرح ماجد موسى، مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة" أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة الخطوط الجوية الإيطالية رقم 896 والقادمة من روما اشتبه رجال الجمارك في حقائب الراكبة الإيطالية ايليس سكلس ، وبتفتيشها تبين وجود طائرة مسيرة مزودة بكاميرات فيديو محظور حيازتها طبقا لقرار الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم 117 لسنة 2022 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الراكبة وتحرير محضر ضبط جمركي وإبلاغ الجهات الأمنية "..

وتم التحقيق مع الراكبة والسماح لها بدخول البلاد واحتجاز الطائرة المسيرة لحين مغادرتها البلاد.