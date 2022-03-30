السعودية تسمح لحاملي جميع أنواع تأشيرات الدخول بأداء مناسك العمرة

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأربعاء، السماح لحاملي جميع أنواع تأشيرات الدخول إلى المملكة، بأداء مناسك العمرة.

وكشفت الوزارة في بيان صحفي اليوم عن" خطوات حجز مواعيد أداء العمرة للقادمين من خارج المملكة، وذلك عبر تطبيق "اعتمرنا".‏

وحددت الوزارة ثلاثة ضوابط لحجز موعد عمرة، وهي "إصدار تأشيرة الدخول إلى المملكة، والتأكد من فترة صلاحيتها عند التسجيل والحجز في التطبيق.

وأشارت إلى أنه في حال لم يتم الدخول للمملكة قبل ست ساعات بحد أقصى من موعد حجز العمرة، يتم إلغاء التصريح تلقائيا، لافتة إلى أنه إذا ثبتت إصابة الشخص بفيروس كورونا أو مخالطته لمصاب يتم تلقائيًّا إلغاء التصريح كذلك.

ويتزامن القرار مع إعادة الرياض، يوم الجمعة الماضي، العمل ببرنامج "التأشيرة عند الوصول"، الذي يتيح حصول الزوار من عشرات الدول على تأشيرة دخول في المطارات السعودية بعد توقف نحو عامين بسبب جائحة كورونا.

وكانت السعودية أعلنت في 27 سبتمبر 2019، بدء العمل بالتأشيرة الإلكترونية السياحية وفتح أبواب المملكة لدخول مواطني 49 دولة، بدون تأشيرة مسبقة، من بينها 38 دولة أوروبية، لكن سرعان ما توقف البرنامج مع انتشار جائحة كورونا عالميا.

واقتصر منح التأشيرات في الماضي، على العاملين المقيمين، والمسافرين في رحلات عمل، بجانب الحجاج والمعتمرين الذين يحصلون على تأشيرات خاصة لا تخولهم التنقل خارج مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.