سلطنة عمان تحظر موائد الإفطار وتُقصر صلاة التروايح على الملقحين

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قررت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، استمرار حظر إقامة موائد الإفطار الجماعي الخيري (إفطار صائم) في الجوامع والمساجد وغيرها من الأماكن العامة خلال شهر رمضان، واقتصار الحضور لصلاة الجماعة بما فيها صلاة التراويح على المتلقين للقاح كوفيد-19.

وقالت اللجنة العُليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم، إنها تابعت في إطار انعقادها المستمر، تطوّرات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل الحدّ من انتشارها، واتخذت عدة قرارات للعمل بها طوال شهر رمضان منها منع دخول غير المحصنين، بما فيهم الأطفال دون سن الثانية عشرة ، لصلاة الجماعة بما فيها صلاة التراويح.

وأشارت إلى أنه يمكن للفرق الخيرية والمؤسسات الخاصة المعنية، وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني توزيع وجبات الافطار لمستحقيها دون إقامة التجمعات مثل الخيام والمجالس العامّة.

ولفتت إلى استمرار العمل بالإجراءات الوقائية، كارتداء كمامات الوجه، والتباعد الجسدي في الأماكن المغلقة، بما فيها الجوامع والمساجد، مؤكدة استمرار تشغيل أنشطة القاعات والمؤتمرات والمعارض الدولية والمحلية والأنشطة ذات الطابع الجماهيري بنسبة 70% من طاقتها الاستيعابية.

وحثّت اللجنة المواطنين والمقيمين إلى المسارعة لتلقي الجرعة المعززة من لقاح كوفيد-19 لمن أكمل ستة أشهر من أخذ الجرعة الثانية تعزيزًا للمناعة الفردية والمجتمعية.