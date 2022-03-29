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إكسبو 2020 دبي اليوم

سلطنة عمان تحظر موائد الإفطار وتُقصر صلاة التروايح على الملقحين

المصدر:
  • د ب أ
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 قررت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، استمرار حظر إقامة موائد الإفطار الجماعي الخيري (إفطار صائم) في الجوامع والمساجد وغيرها من الأماكن العامة خلال شهر رمضان، واقتصار الحضور لصلاة الجماعة بما فيها صلاة التراويح على المتلقين للقاح كوفيد-19.

وقالت اللجنة العُليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العمانية  اليوم، إنها تابعت في إطار انعقادها المستمر، تطوّرات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل الحدّ من انتشارها، واتخذت عدة قرارات للعمل بها طوال شهر رمضان منها منع دخول غير المحصنين، بما فيهم الأطفال دون سن الثانية عشرة ، لصلاة الجماعة بما فيها صلاة التراويح.

وأشارت إلى أنه يمكن للفرق الخيرية والمؤسسات الخاصة المعنية، وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني توزيع وجبات الافطار لمستحقيها دون إقامة التجمعات  مثل الخيام والمجالس العامّة.

ولفتت إلى استمرار العمل بالإجراءات الوقائية، كارتداء كمامات الوجه، والتباعد الجسدي في الأماكن المغلقة، بما فيها الجوامع والمساجد، مؤكدة استمرار تشغيل أنشطة القاعات والمؤتمرات والمعارض الدولية والمحلية والأنشطة ذات الطابع الجماهيري بنسبة 70% من طاقتها الاستيعابية.

وحثّت اللجنة المواطنين والمقيمين إلى المسارعة لتلقي الجرعة المعززة من لقاح كوفيد-19 لمن أكمل ستة أشهر من أخذ الجرعة الثانية تعزيزًا للمناعة الفردية والمجتمعية.

تابعت اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19)، في إطار انعقادها المستمر، تطوّرات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل الحدّ من انتشارها. وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك تتشرف اللجنة العليا برفع أسمى عبارات التهاني والتبريكات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه -، كما تهنئ الشعب العُماني والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة العطرة، سائلةً الله العلي القدير أن يحلّ هذا الشهر الفضيل على وطننا العزيز والعالم أجمع والجميع بصحةٍ وعافيةٍ وخيرٍ وبركات. كما اطّلعت اللجنة على الوضع الوبائي لجائحة كورونا (كوفيد ١٩) المحلي والعالمي، والذي يشير -ولله الحمد- إلى استمرار انخفاض الحالات المؤكدة والمنومة في سلطنة عُمان، رغم ما يلاحظ من عودة ارتفاع نسبة الإصابة في بعض دول العالم خلال الأيام الماضية، وفي ظل استمرار هذه الجائحة وقرب حلول شهر رمضان المبارك وتحقيقا لسماحة الإسلام في حفظ النفس ورعايتها، وحفاظا على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية

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