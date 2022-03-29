العائلة المالكة ببريطانيا تحيي الذكرى الأولى لوفاة الأمير فيليب

المصدر: رويترز

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من المحتمل أن تظهر الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا للجمهور للمرة الأولى منذ خمسة أشهر يوم الثلاثاء عندما يتجمع أفراد من العائلة المالكة وغيرهم من الشخصيات لإحياء ذكرى وفاة زوجها الأمير فيليب الذي توفي العام الماضي.

توفي الأمير فيليب دوق إدنبره، الذي ظل بجوار زوجته طيلة أكثر من 70 عاما، في قلعة وندسور في أبريل الماضي قبل شهرين فقط من أن يتم عامه المئة.

ولم يتسن وقتئذ سوى لثلاثين فردا فقط حضور جنازته بسبب القيود المشددة التي كانت مفروضة بسبب فيروس كورونا.

لكن التجمع المقرر له يوم الثلاثاء سيكون على نطاق أكبر، وقال قصر بكنجهام إن الملكة البالغ عمرها 95 عاما تشارك بدأب في الترتيب له.

وقال مصدر في القصر إن الملكة إليزابيث تأمل في المشاركة، وهو ما سيكون الظهور العلني الأول لها منذ أن ألمت بها وعكة صحية.

ومن ضمن الحضور أفراد في العائلة المالكة وملوك وملكات دول أجنبية وأصدقاء الدوق الراحل وساسة منهم رئيس الوزراء بوريس جونسون وشخصيات عسكرية وأكثر من 500 من ممثلي جمعيات خيرية ومنظمات أخرى كان يرعاها.