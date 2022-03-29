بعد صفعة الأوسكار .. عرض بـ 30 مليون دولار لسميث وروك لخوض مباراة ملاكمة

المصدر: رويترز

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عرض منظم مباريات الملاكمة جيك بول على ويل سميث وكريس روك 15 مليون دولار لكل منهما لدخول الحلبة وتسوية خلافاتهما، وذلك بعد صفعة سميث لروك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد.

كان سميث قد صعد المسرح خلال الحفل الذي كان ينقله التلفزيون وضرب روك في الوجه بعد مزحة من الممثل الكوميدي بشأن مظهر زوجة سميث.

وقال بول الذي يدير شركة موست فالايابول بروموشنز عبر تويتر "صار جاهزا لدي 15 مليون دولار لويل سميث و15 مليون دولار لكريس روك".

وأضاف "دعونا نفعل ذلك في أغسطس".

ورفض روك في توجيه تهم ضد سميث الذي فاز بجائزة أفضل ممثل بعد الواقعة ولم يعتذر في لروك في كلمته.

كانت مباريات الملاكمة بين المشاهير رائجة في السنوات الأخيرة وساهمت في ظهور أمثال بول وشقيقه لوجان، فقد حققا شهرة على الإنترنت قبل الانتقال إلى الملاكمة.