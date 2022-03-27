قطار فائق السرعة يداهم سيارة امرأة في ألمانيا

المصدر: د ب أ

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داهم قطار يسير بسرعة عالية، سيارة امرأة علقت بالخطأ على الخط الحديدي، في وقت الظلام.

ولا شك في مزايا جهاز التوجيه الملاحي، غير أن اتباع تعليمات هذا الجهاز حرفيا أحيانا ما تؤدي إلى مشاكل لمستخدم الجهاز وأحيانا إلى كوارث كما حدث مع المرأة التي كانت تقود سيارتها مستخدمة جهاز التوجيه الملاحي.

وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية في ألمانيا اليوم الأحد إن المرأة اتبعت تعليمات الجهاز حرفيا مساء أمس السبت ما أدى بها إلى الانعطاف نحو اليسار قبل الآوان الصحيح لتجد المرأة نفسها واقفة بسيارتها فوق قضبان السكك الحديدية في بلدة فيشلده بولاية سكسونيا السفلى.

وعندما لاحظت المرأة أن السيارة علقت في مكانها، نزلت لتبحث عن مساعدة، وبعد ذلك بوقت قصير داهم قطار فائق السرعة "آي سي إي" السيارة حيث كان القطار يسير بسرعة 160 كيلومترا في الساعة، ومع السرعة والظلام لم يتسن وقت لسائق القطار لكي يتصرف.

وانحشرت السيارة تحت القاطرة جراء التصادم فيما لم يحدث شيء لركاب القطار البالغ عددهم نحو 320 شخصا.

وانتهت أعمال انتشال السيارة بعد قرابة عشر ساعات، وأدى الحادث إلى تأخير الرحلات على الخط الحديدي.

وقدرت الشرطة الاتحادية الخسائر المادية الناجمة عن الحادث بنحو 750 ألف يورو.