تنفيذ حكم القتل في سعودي قتل والدته وشقيقته

المصدر: واس

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم "السبت" بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة قتل والدته وشقيقته وذلك بإطلاق النار عليهما في محافظة حفر الباطن.

وجاء في البيان:"أقدم صالح بن عواد بن معيض الذراعي الظفيري،سعودي الجنسية،على قتل والدته وشقيقته،سعوديتي الجنسية، وذلك بإطلاق النار عليهما، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولبشاعة هذه الجريمة تم الحكم بقتله تعزيراً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجاني اليوم "السبت" بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية".