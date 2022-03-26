السعودية.. القتل تعزيراً بجانٍ خطف فتاتين وفعل الفاحشة بهما

المصدر: واس

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أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم "السبت" بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة خطف فتاتين وفعل الفاحشة بهما بالقوة في محافظة جدة.

وجاء في البيان "أقدم محمد بن عبده بن أحمد درويش، سعودي الجنسية، على خطف فتاتين وفعل الفاحشة بهما بالقوة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت بما نسب إليه، ولشناعة ما أقدم عليه فقد تم الحُكم بقتله تعزيراً، وأيد الحُكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجاني اليوم "السبت" بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة".