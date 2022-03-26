أغنية "إنفولفير" لنجمة البوب البرازيلية أنيتا تتصدر قائمة "سبوتيفاي العالمية"

المصدر: رويترز

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صارت نجمة البوب أنيتا المولودة في ريو دي جانيرو أمس الجمعة أول برازيلية تتصدر القائمة العالمية اليومية لشركة سبوتيفاي (سبوت دوت إن) بأغنيتها "إنفولفير".

وتصدرت الأغنية القائمة العالمية اليومية المكونة من 50 رقما بعد حملة على الإنترنت شاركت فيها المغنية وشخصيات برازيلية أخرى.

وتم الاستماع لأغنية "إنفولفير" 6.4 مليون مرة اليوم الجمعة و71.6 مليون مرة منذ إصدارها في نوفمبر.

وعبرت أنيتا عن سعادتها بتصدر القائمة قائلة "رقم واحد في العالم؟ لا أعرف حقيقة ماذا أقول. أول امرأة لاتينية تصبح رقم واحد منفردة في العالم. يا إلهي".

صارت أنيتا، التي ولدت في حي فقير في ريو دي جانيرو، واحدة من أشهر مغنيات البوب في البرازيل.

و"إنفولفير"، التي تغنيها أنيتا باللغة الإسبانية وليس بلغة بلادها البرتغالية، جزء من استراتيجيتها للانتشار عالميا.