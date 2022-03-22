السعودية.. القتل تعزيراً بجانٍ نحر زوجته في المدينة المنورة

المصدر: واس

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أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم "الثلاثاء" بياناً حول تنفيذ حكم القتل تعزيراً بجانٍ قتل زوجته وذلك بنحرها بسكين وطعنها عدة طعنات في منطقة المدينة المنورة.

وأفاد البيان،أقدم عبد الله بن عيد بن بخيت الحسيني،سعودي الجنسية،على قتل زوجته نجاح بنت بخيتان بن بخيت الصاعدي وذلك بنحرها بسكين وطعنها عدة طعنات، وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ولبشاعة هذه الجريمة، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور ، وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني عبد الله بن عيد بن بخيت الحسيني اليوم الثلاثاء بمنطقة المدينة المنورة.