وفاة 3 أشخاص في سريلانكا بسبب الحرارة وطوابير الوقود

المصدر: د ب أ

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ذكر مسؤولون في سريلانكا، اليوم، أن درجات الحرارة ونقص الوقود قد يكونا تسببا في وفاة ثلاثة أشخاص في البلاد الأيام الأخيرة، وألقوا الضوء على خطر الانتظار في طوابير طويلة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأشاروا إلى أن شخصاً قُتل في اشتباك بسكين شب نتيجة لتجاوز الدور في أحد الطوابير.

وعلى مدار الثلاثة أسابيع الماضية تشهد سريلانكا نقصاً حاداً في الوقود من جراء أزمة مالية جارية بسبب فشل الحكومة في الإفراج عن الدولارات المطلوبة لعمليات الشراء.

ونتيجة لذلك تشكلت الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود واضطربت خدمات وسائل النقل.

كما أن انتاج الكهرباء تضرر ما أدى إلى انقطاع الكهرباء من أربع إلى خمس ساعات يومياً وما تسبب في عرقلة الصناعة.

ووقعت حالتا وفاة أول من أمس، إحداهما في وسط سريلانكا، والأخرى بالقرب من كولومبو.

وفي الواقعتين توفى الشخصان من جراء أزمة قلبية بعد الانتظار في الطوابير لأكثر من ثلاث ساعات.

وجرى الإبلاغ عن حالة وفاة ثالثة، اليوم، عندما عانى شخص في الـ76 عاماً أزمة قلبية في منطقة ميريغاما، بحسب مسؤولين في قطاع الصحة.

وقالت مصادر بالصحة إن الحرارة الشديدة والوقوف لفترات طويلة في الطوابير ربما ساهما في الوفيات.

وقالت الشرطة إن حادث الطعن وقع أمس عقب مشادة بين شخصين.