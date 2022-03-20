مقتل 4 أشخاص في اقتحام سيارة تجمعاً في بلجيكا

المصدر: د ب أ

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ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم، بعد أن اقتحمت سيارة تجمعا كرنفاليا في بلدة ستريبي - براكينيز البلجيكية.

ونقلت الوكالة عن جاك جوبرت ، عمدة بلدة "لا لوفيير" ، على بعد 50 كيلومترا، جنوب بروكسل ، قوله إن 12 شخصا آخرين أصيبوا بجروح خطيرة. وتعرض حوالي 20 شخصا لإصابات طفيفة.

ونقلت الوكالة عن جوبرت قوله "اصطدمت سيارة مسرعة بحشد من الأشخاص. تم اعتراض السائق أثناء محاولته الهروب".

ولم يتضح ما إذا كان الحادث متعمدا أم لا. وأطلقت البلدة خطتها للطوارئ.

ووقع الحادث حوالي الساعة الخامسة صباحا(0400 بتوقيت جرينتش)، خلال حفل كرنفالي تقليدي، في وقت مبكر من صباح اليوم.