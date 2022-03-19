إصابة 17 شخصاً بحادث تصادم جماعي في تركيا

المصدر: د ب أ

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أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم، أن 17 شخصاً على الأقل أصيبوا في حادث تصادم جماعي في بولو شمال غربي تركيا.

وكتب قوجة على «تويتر»: «تم نقل 17 جريحاً، ثلاثة منهم في حالة حرجة، إلى المستشفيات بعد تصادم عدة مركبات في نفق جبل بولو».

ويقع نفق بولو على الطريق السريع المزدحم الذي يربط العاصمة أنقرة وأكبر مدينة تركية، وهي إسطنبول.

وشمل الحادث ما مجموعه 18 مركبة، بما في ذلك حافلات وشاحنات وسيارات ركاب، حسبما ذكرت قناة «تي آر تي» الرسمية.

ولم يتضح سبب الحادث على الفور، لكن شمالي تركيا شهد تساقطاً كثيفاً للثلوج أمس.

وقال حاكم بولو، أحمد أوميت، إن سائق سيارة «فان» صغيرة فقد السيطرة عليها، وإن مركبات أخرى اصطدمت بها بعد ذلك.

وأضافت هيئة البث أن النفق أُغلق أمام حركة المرور.