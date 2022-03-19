مصر.. تفاصيل حزينة حول ذبح طالبة جامعية بعد اختفاء 3 أيام

ت + ت - الحجم الطبيعي

مازالت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ في مصر تكثف جهودها لفك لغز العثور على جثة الطالبة الجامعية شيماء الشحات، ابنة محافظة كفر الشيخ، بعد العثور عليها مقتولة وهي بكامل ملابسها في عزبة النبي التابعة لمركز الرياض بكفر الشيخ، وذلك بعد اختفائها لمدة 3 أيام أثناء طريقها من منزلها الكائن بقرية "رزقة أماي" إلى كليتها بجامعة كفر الشيخ.

وبعد 24 ساعة من دفنها بمقابر أسرتها بقرية "رزقة أماي" قام العديد من أهالي القرية وعلى رأسهم الشباب والفتيات بالذهاب إلى قبرها والدعاء لها بالرحمة وإحضار المصاحف وقراءة “خاتمة قرآنية” أمام قبرها تعبيرا عن حبهم لها داعين لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها الله فسيح جناته في الفردوس الأعلى.

كما طالب أهالي قريتها بضرورة ضبط القاتل ومحاسبته ليكون عبرة لغيره وإنزال أقصى عقوبة له، وأيضا كشف كواليس مع حدث مع ابنتها شيماء لحظة خروجها من منزلها واختفائها يوم الاثنين الماضي حتى لحظة العثور عليها مقتولة يوم الخميس الماضي في إحدى قرى مركز الرياض، وكان بها طعنتان بالبطن، وجرح نافذ بالرقبة، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

فيما أكدت أسرة شيماء الشحات، أنها لن تتلقي واجب العزاء ولن يقيموا لها سرادق عزاء حتى يتم القبض على الجاني الذي قام بقتلها، وكشف ما حدث لابنتهم، وأنهم سوف يستقبلون عزاء ابنتهم بعد تحقيق العدالة والقبض على قاتلها.

وقامت كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، بنعي الفقيدة شيماء، وذلك عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء نصه: "ينعى الدكتور وليد البحيري، عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس يتقدمون بخالص العزاء والمواساة لأسرة الطالبة شيماء الشحات سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان."

وكان أهالي عزبة عبد النبي بمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، قد عثروا على جثمان الطالبة شيماء مقتولة بملابسها كاملة على حافة أحد المصارف المائية بمنطقة زراعية، مساء الخميس الماضي، وعلى الفور قاموا بإبلاغ الأجهزة الأمنية والتي جاءت مسرعة وتأكدت أن مواصفات تلك الفتاة تطابق مواصفات شيماء المبلغ عن اختفائها منذ 3 أيام وعلى الفور تم نقل جثمان شيماء إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة والتي بدأت في مباشرة التحقيقات ،وقامت بالتصريح بدفن الجثمان.

كانت أسرة شيماء، المقيمة بقرية "أمية" التابعة لمركز ومدينة كفر الشيخ، قد قامت بتحرير محضر بغياب ابنتهم وعدم عودتها للمنزل منذ 3 أيام وتحديدا يوم الاثنين الماضي بعد خروجها من المنزل في طريقها للجامعة في ظروف غامضة.

وكثفت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، جهودها للعثور على الطالبة الجامعية المختفية منذ الإثنين الماضي، ليتم إخطار اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، بمديرية الأمن بذلك، ليتم تشكيل فريق بحث من ضباط الجنائي حتى تم العثور على جثتها الخميس الماضي.

اقرأ ايضاً

بعد اختفاء 3 أيام.. العثور على جثة طالبة مصرية مذبوحة