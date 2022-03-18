بعد اختفاء 3 أيام.. العثور على جثة طالبة مصرية مذبوحة

المصدر: البيان

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عثر الأهالي على جثة طالبة جامعية، أمس الخميس، مقتولة في مصرف بنطاق مركز الرياض بكفر الشيخ في مصر ، وذلك بعد اختفائها 3 أيام.

وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام مصرية تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الرياض، يفيد بتلقي المركز إشارة من شرطة النجدة تفيد بعثور أهالي على جثة فتاة مقتولة بها طعنات بمصرف عبدالنبي ناحية عزبة الثابت التابعة لمركز الرياض.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وتبين أن الجثة للفتاة "شيماء.ا.ع"، طالبة بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، وتقيم بقرية رزقة آماي التابعة لمركز كفر الشيخ، وكان تم التبيلغ بتغيبها عن منزلها منذ 3 أيام.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وبتوقيع الفحص الطبي عليها تبين أن بها طعنتين بالبطن، وجرحاً نافذاً بالرقبة.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة لتتولى التحقيقات.