رغم التوترات السياسية.. وصول 3 رواد فضاء روس لمحطة الفضاء الدولية

المصدر: رويترز

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وصلت كبسولة فضاء وعلى متنها ثلاثة رواد روس إلى محطة الفضاء دولية.

ورغم التوترات السياسية بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، انطلق الرواد الروس الثلاثة اليوم الجمعة إلى المحطة في مواصلة لوجود روسي أمريكي مشترك على متنها منذ أكثر من عقدين.

كانت مركبة الفضاء الروسية سويوز انطلقت وعلى متنها رواد الفضاء الجدد في حوالي الساعة 15:55 بتوقيت غرينتش من محطة بايكونور الفضائية الروسية في كازاخستان.

واستغرقت الرحلة ما لا يقل عن ثلاث ساعات.

وتم بث عملية الإطلاق على الهواء مباشرة عبر تلفزيون إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) وعلى موقعها على الإنترنت.

