حقيقة فيديو الجثة التي تدخن سيجارة في أوكرانيا

المصدر: رويترز

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لقي مقطع فيديو يظهر أكياسا لـ"جثث" مفترضة، وبينهم جثة تدخن سيجارة، مشاركة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، على أنها "فبركة" لصور الضحايا المدنيين في أوكرانيا، لكن فريق التحقق من الأخبار التابع لوكالة رويترز كشف حقيقة الفيديو.

وشارك مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المقطع على أنه دليل على تزوير الأحداث المتعلقة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتقول تدوينة تعليقا على المقطع "المعجزات لا تتوقف في أوكرانيا، كومة مفترضة من جثث المدنيين بعد هجوم روسي مزعوم، وبينها "أحد الموتى" لا يزال يدخن سيجارته".

وفي المقطع الذي تبلغ مدته 12 ثانية، يرقد رجل داخل كيس أسود وذراعه في الخارج ممسكة بسيجارة مشتعلة يتصاعد منها الدخان. ويبدو أن شخصين آخرين يرتبان أكياس الجثث في الجزء الخلفي من شاحنة برتقالية خارج مبنى أبيض.

وتوصل فريق التحقق من الأخبار في رويترز إلى أن الصورة لا تتعلق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

والمقطع من فيديو موسيقي لمغني الراب الروسي Хаски المعروف بـ"هاسكي"، نشره على موقع "تيك توك" المخرجة الفنية ومصممة الإنتاج، فاسيا إيفانوف، في 28 مارس 2021.

وتقول رويترز إن إيفانوف أوضح في فيديوهات أخرى كيف يتم نقل الأكياس إلى أعلى نفس المبنى الأبيض من الشاحنة البرتقالية أثناء تصوير الفيديو.

وفي الأسبوع الثالث من العملية العسكرية الروسية، لا يزال الجيش الروسي يحاول اقتحام المدن الأوكرانية الكبرى.

وفر أكثر من ثلاثة ملايين أوكراني من البلاد منذ بدء الحرب، غالبيتهم إلى بولندا المجاورة، نحو نصفهم من الأطفال.